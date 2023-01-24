Происшествия 24 января 2023, 16:06 Две машины столкнулись на встречной полосе во Владимирской области. Есть погибшие

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Серьезное ДТП произошло в Муромском районе Владимирской области. Там в лобовом столкновении легковушек погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные пресс-службы УМВД по региону.

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Авария случилась вечером 23 января. Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу между селами Чаадаево и Борисоглеб, где врезался в автомобиль Lada. В результате водитель первой машины получил травмы. Травмировалась также 31-летняя пассажирка второго автомобиля. Водитель отечественной легковушки и еще одна пассажирка погибли.