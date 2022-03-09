Две машины столкнулись на Университетском мосту в Кемерове

ДТП произошло в Кемерове. Две машины столкнулись на Университетском мосту. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на очевидцев.

Машины столкнулись лоб в лоб. В результате они разлетелись в разные стороны. Одна из них врезалась в столб.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, подробности уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent произошло 8 марта на улице Коммуны в Нижнем Новгороде.