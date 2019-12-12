Две машины столкнулись на Петербургском шоссе
На Петербургском шоссе зафиксировано ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого никто не пострадал. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, авария произошла неподалеку от выставочного центра «Экспофорум». После столкновения одна из легковушек вылетела в кювет, у другой смяло переднюю часть. Кроме того, она осталась без бампера.
По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и высокая скорость. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.