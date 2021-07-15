Две машины столкнулись на юге Подмосковья. Видео

ДТП с участием двух легковых машин произошло на 97-м километре Симферопольского шоссе в Чеховском районе. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Авария произошла в средней полосе, однако одна из машин частично заняла и правую полосу. В результате перекрыли большую часть дороги — из-за этого движение сильно затруднено.

На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля — оба смотрят друг на друга, как будто один вылетел на встречку. Рядом с машинами находится прицеп — от удара его перевернуло и выкинуло на соседнюю полосу. Детали от разбитых машин раскидало на несколько метров в разные стороны, но, на первый взгляд, автомобили получили не очень сильные повреждения.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП пока неизвестны. Информации о погибших и пострадавших нет.