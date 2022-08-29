Две машины сгорели в Ростове-на-Дону

Сразу два автомобиля загорелись в Ростове-на-Дону на улице Добровольского. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел 27 августа. В спальном районе вспыхнули Hyundai Solaris и Nissan Teana. Изначально пламя охватило моторный отсек одной из иномарок, а затем перекинулось на вторую. В тушении задействовали четыре человека личного состава и две единицы спецтехники. Сотрудникам органов предстоит выяснить причины возгорания.