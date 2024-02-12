Эксклюзив 12 февраля 2024, 15:31 Две машины провалились под лед на Красноярском водохранилище. Видео Провалившиеся под лед машины на Красноярском водохранилище сняли на видео

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Две машины ушли под лед на Красноярском водохранилище. Видео с места ЧП появилось в распоряжении «360».

В официальном Telegram-канале Противопожарной охраны Красноярского края подтвердили данные о происшествии с одной машиной вечером 11 февраля.

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По данным ведомства, автомобиль Toyota Hilux провалился под лед в районе причала села Даурское. Водитель иномарки приехал порыбачить. Запрещающие знаки мужчину не остановили.

В итоге подтаявший лед не выдержал веса машины — она ушла под воду в 40 метрах от берега, на поверхности была видно только крыша иномарки. Хозяин автомобиля смог самостоятельно выбраться на берег еще до прибытия спасателей. Его жизни ничто не угрожало, указали в пресс-службе.

«Водители! Выезд на лед вне ледовых переправ запрещен, риск провала техники очень высок. Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких опасности», — призвали в ведомстве, попросив не игнорировать запрещающие знаки.

В краевом МЧС также сообщили о происшествии с легковым автомобилем на Красноярском водохранилище 11 февраля, уточнив, что водитель успел спастись.

Местное издание tvknews сообщило о еще одном происшествии в районе села Черемушки Балахтинского района. Там под лед провалилась «Нива». В результате также никто не пострадал.