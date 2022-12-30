30 декабря 2022, 14:33
Две машины и гараж сгорели в Пензе
Возгорание произошло в Пензе по улице Ладожской 28 декабря поздней ночью. В результате происшествия сгорели два автомобиля, гараж и пристройка к нему, сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, при пожаре сгорели отечественный автомобиль Lada Granta и иномарка Hyundai Santa Fe. Также загорелся кирпичный гараж и пристройка к нему.
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В результате возгорания никто не пострадал.
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