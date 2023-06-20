Происшествия 20 июня 2023, 15:22 Две маршрутки столкнулись в Хабаровске. Пять человек пострадали

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ДТП произошло в Хабаровске на проспекте 60-летия. Там столкнулись два маршрутных такси. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные городской госавтоинспекции.

Как удалось установить, водитель Zhong Tong двигался по 56-му маршруту. В какой-то момент он нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет, и столкнулся с Lexus. После этого он врезался в автобус Zhong Tong 24-го маршрута. В результате травмы получили пять пассажиров первой маршрутки. Их госпитализировали.