Две маршрутки попали в ДТП в Нижнем Новгороде. Есть пострадавшие

ДТП произошло в Нижнем Новгороде утром 9 февраля. На проспекте Ленина столкнулись две маршрутки. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла около шести утра рядом с торговым центром «Автозаводец». Одна маршрутка направлялась по проспект Ленина. Другая в этот момент выезжала с улицы Юлиуса Фучика. Водитель второго автомобиля ехал по второстепенной дороге, однако отказался уступать первому. В результате машины столкнулись. Пассажирка автобуса, который направлялся по главной дороге, получила травмы.