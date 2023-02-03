Происшествия 03 февраля 2023, 15:04 Две майнинговые фермы нашли в Иркутской областной психиатрической больнице

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Представители прокуратуры Иркутского района и сотрудники МЧС обнаружили майнинговую ферму в областной психиатрической больнице № 2. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на данные ведомств.

Ферма располагалась на чердаке. Неизвестные злоумышленники подключили к сетям здания 13 единиц оборудования. Выявить ферму удалось во время проверки пожарной безопасности.

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Сотрудники органов возбудили административный протокол о нарушении требований пожарной безопасности.

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