03 февраля 2023, 15:04
Две майнинговые фермы нашли в Иркутской областной психиатрической больнице
Представители прокуратуры Иркутского района и сотрудники МЧС обнаружили майнинговую ферму в областной психиатрической больнице № 2. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на данные ведомств.
Ферма располагалась на чердаке. Неизвестные злоумышленники подключили к сетям здания 13 единиц оборудования. Выявить ферму удалось во время проверки пожарной безопасности.
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Сотрудники органов возбудили административный протокол о нарушении требований пожарной безопасности.
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