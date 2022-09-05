Один человек погиб в ДТП в Ростовской области

Происшествия 05 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Две легковые машин столкнулись лоб в лоб в Ростовской области. Один человек погиб, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД России по региону.

Столкновение произошло из-за того, что один из водителей на скорости вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с другой машиной. Удар был настолько сильный, что автомобили буквально сплющились.

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Виновник аварии погиб. Также пострадали второй водитель и три пассажира.

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Выяснилось, что погибший на днях уже был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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