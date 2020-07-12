Две легковушки столкнулись в Подмосковье. Пострадали 7 человек

Два легковых автомобиля врезались друг в друга в Московской области. В результате аварии семь человек получили травмы. Среди пострадавших оказался один ребенок. Всю необходимую помощь оказывают медики.

«Столкнулись две машины. В аварии пострадали семь человек, из них один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу», — привело РИА «Новости» сообщение региональных экстренных служб.

Само ДТП произошло на 42-м километре Щелковского шоссе в подмосковном Лосино-Петровском.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и врачи. Все причины и обстоятельства столкновения автомобилей выясняются.