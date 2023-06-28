Происшествия 28 июня 2023, 17:37 Две легковушки столкнулись в Нижегородской области

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ДТП произошло на дороге Воротынец — Спасское — Сергач в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Авария случилась в среду, 28 июня. Водитель LADA Largus не справился с управлением. Автомобиль занесло влево и он столкнулся с LADA Granta. В результате четыре человека получили травмы. Их доставили в Сергачскую ЦРБ. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.