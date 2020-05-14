Две легковушки столкнулись в Ленобласти

По предварительным данным, авария произошла на 45-м километре дороги 14 мая, около 12:30. За рулем Lada Granta сидела 56-летняя женщина-водитель. Она столкнулась с Hyundai, которой управлял 35-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и два пассажира иномарки — 31-летняя женщина и двухлетний ребенок. Они получили травмы средней степени тяжести.

Причины аварии пока не известны.