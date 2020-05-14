14 мая 2020, 17:03
Две легковушки столкнулись в Ленобласти
Две легковушки столкнулись на трассе Петродворец — Кейкино в Ленинградской области. Пострадали две женщины и ребенок, сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По предварительным данным, авария произошла на 45-м километре дороги 14 мая, около 12:30. За рулем Lada Granta сидела 56-летняя женщина-водитель. Она столкнулась с Hyundai, которой управлял 35-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и два пассажира иномарки — 31-летняя женщина и двухлетний ребенок. Они получили травмы средней степени тяжести.
Причины аварии пока не известны.