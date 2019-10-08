Две легковушки столкнулись в Ленобласти. Видео

По данным издания, авария произошла во Всеволжском районе около деревни Хапо-Ое. В результате столкновения одна из легковушек вылетела в кювет, а переднюю часть второго авто сильно помяло. Водители, проезжающие мимо, попытались вытащить людей, застрявших в салоне покореженной машины. На место ДТП выехали сотрудники ДПС и спасатели. О пострадавших пока ничего не известно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.