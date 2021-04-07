Две легковушки столкнулись в Челябинской области

В Челябинской области случилось ДТП с участием двух машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла накануне. Автоледи за рулем ВАЗ-21101 выехала на встречку, решив обогнать попутную машину, однако вписалась в отечественное авто ВАЗ-21150. В результате пострадала сама виновница столкновения и водитель другой легковушки. Их доставили в больницу. Отмечается, что женщину уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД.