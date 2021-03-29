Две легковушки столкнулись в Башкирии

В Башкирии случилось ДТП с участием двух легковушек, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла на перекрестке Красная Башкирия — Аэропорт. Столкнулись Volvo S40 и LADA Vestа. По предварительной информации, при выезде на главную дорогу 68-летний водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто. В итоге погиб один человек, двое получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.