Две легковушки столкнулись на Западной поляне в Пензе

По словам очевидцев, около одного из домов на улице Мира столкнулись отечественная легковушка и Skoda Octavia. В результате ДТП у иномарки ободрался бампер и повредилось заднее левое крыло. У российского авто помялся капот, разбилась правая фара и лопнул бампер.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.