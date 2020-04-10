    10 апреля 2020, 16:13

    Две легковушки столкнулись на Западной поляне в Пензе

    Артур Блянихов

    Пользователи соцсетей рассказали об аварии, которая произошла в Пензе на Западной поляне. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    По словам очевидцев, около одного из домов на улице Мира столкнулись отечественная легковушка и Skoda Octavia. В результате ДТП у иномарки ободрался бампер и повредилось заднее левое крыло. У российского авто помялся капот, разбилась правая фара и лопнул бампер.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.