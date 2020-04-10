10 апреля 2020, 16:13
Две легковушки столкнулись на Западной поляне в Пензе
Пользователи соцсетей рассказали об аварии, которая произошла в Пензе на Западной поляне. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
По словам очевидцев, около одного из домов на улице Мира столкнулись отечественная легковушка и Skoda Octavia. В результате ДТП у иномарки ободрался бампер и повредилось заднее левое крыло. У российского авто помялся капот, разбилась правая фара и лопнул бампер.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.