Две легковушки столкнулись на трассе в Подмосковье. Погибли 4 человека

Два легковых автомобиля столкнулись на 145-м километре автодороги Урал под Луховицами. По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека. Есть пострадавшие. Об этом «360» сообщили в ГУВД по Московской области.

По данным полиции, авария произошла в 12:40.

«Столкнулись Citroen и Kia. В результате ДТП, по предварительной информации, четыре человека погибли и четыре человека получили ранения. Среди раненых двое несовершеннолетних. В настоящее время на данном участке дороги есть небольшие затруднения движения. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП уточняются», — рассказали в пресс-службе.

Информации о причине аварии, а также о состоянии пострадавших пока нет.