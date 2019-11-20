Две легковушки столкнулись лоб в лоб на Кубани. Один человек погиб
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с участием двух легковушек, в результате которого погиб один человек, трое получили травмы. Об этом сообщил портал «Юга».
По данным издания, авария произошла накануне на 11-м километре дороги Новороссийск — Геленджик. По словам начальника «Службы спасения» Новороссийска Алексея Одерова, машины столкнулись лоб в лоб. Среди трех пострадавших оказался один ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.