«Все начало гореть, мы просто разбежались». Водитель рассказал о ДТП в центре Москвы

ДТП случилось неподалеку от дома № 1 на Большой Садовой в 20:20. Столкнулись два легковых автомобиля.

Ефим, один из водителей столкнувшихся автомобилей, рассказал о том, как произошло ДТП.

«Изменилась скорость потока, я нажал на тормоза, они не сработали, после чего произошел первый удар. Срочно после первого удара мы остановились. Автомобиль слегка смялся. Повреждения вообще минимальные были, на пару тысяч рублей. Менять, считай, бампер. Потом пошел дым, я сразу скинул клеммы. А он (второй водитель — прим. „360“) пропал. И пошел огонь из-под низа. Прибежали люди с огнетушителями. Мы вылили два огнетушителя, ничего не помогло. Все начало гореть, мы просто разбежались», — сообщил Ефим.

В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что сотрудниками дорожно-патрульной службы было ограничено движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца.

«На месте продолжают работы пожарные расчеты. ГИБДД Москвы призывает водителей выбирать альтернативные маршруты движения», — сообщили в ведомстве.

Как сообщил корреспондент «360», пострадавших нет, хотя некоторые очевидцы сообщают об их наличии.

К 21:40 движение транспорта на Садовом Кольце восстановлено в полном объеме.