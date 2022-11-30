Происшествия 30 ноября 2022, 22:33 Две легковушки стали грудой металла после столкновения в Ленобласти

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ДТП с участием двух легковых машин произошло в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

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В результате аварии оба автомобиля превратились в груду металла. Подробности случившегося неизвестны. Информации о погибших и пострадавших также нет. Правоохранители начали проверку качества дорог на месте происшествия.