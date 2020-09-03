03 сентября 2020, 07:20
Две легковушки и грузовик столкнулись в Самарской области. Погибли 4 человека
Жертвами аварии с участием двух легковых машин и грузовика в Самарской области стали четыре человека. Полицейские сейчас разбираются, как все произошло. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
ДТП случилось вечером 2 сентября. Водитель Chevrolet ехал по трассе М5 «Урал» по направлению Тольятти со стороны Сызрани. Он выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком DAF. После этого мужчина потерял управление и влетел в автомобиль Toyota.
Водители легковых машин и их пассажиры погибли. Всего жертвами этой аварии стали четыре человека.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность водителя Chevrolet и все обстоятельства произошедшего. Точной информации о причинах ДТП пока нет.