Две легковушки и грузовик столкнулись в Самарской области. Погибли 4 человека

ДТП случилось вечером 2 сентября. Водитель Chevrolet ехал по трассе М5 «Урал» по направлению Тольятти со стороны Сызрани. Он выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком DAF. После этого мужчина потерял управление и влетел в автомобиль Toyota.

Водители легковых машин и их пассажиры погибли. Всего жертвами этой аварии стали четыре человека.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность водителя Chevrolet и все обстоятельства произошедшего. Точной информации о причинах ДТП пока нет.