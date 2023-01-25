Эксклюзив 25 января 2023, 10:19 Две легковушки и грузовик столкнулись на трассе в Раменском Один человек погиб в ДТП с КамАЗом вблизи Заозерья в Московской области

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Смертельная авария произошла на трассе М5 «Урал» в Раменском городском округе. Столкнулись КамАЗ, Hyundai Solaris и Chevrolet. Источник «360» рассказал, что один человек погиб.

Два легковых автомобиля и грузовик попали в аварию недалеко от деревни Заозерье, дежурно-диспетчерская служба приняла вызов в 07:10. Машины получили сильные повреждения, одну из них удар буквально смял со стороны водительского сидения. Произошел разлив топлива. Погиб человек, ехавший в Hyundai. Обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.

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В Москве ночью 24 января случилось два крупных ДТП. На улице Нижние Поля Porsche Cayenne сбил трех человек, когда они шли по тротуару. В интернете появилось видео с места аварии. Другой водитель в нетрезвом виде протаранил пять легковых машин и грузовик на улице Клинской, а после этого сбежал.