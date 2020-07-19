Две легковушки и две маршрутки столкнулись на перекрестке в Москве. Видео с места

ДТП с четырьмя машинами произошло на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Столкнулись две легковышки и два маршрутных автобуса, сообщает корреспондент «360».

На место приехали машины скорой помощи, однако госпитализация никому не понадобилась. Участники аварии отделались легкими ушибами. Обе маршрутки в момент столкновения были без пассажиров.

По словам очевидцев, виновником ДТП был водитель белой легковушки, вылетевшей на красный свет. Машина столкнулась с такси и перевернулась. От удара оба автомобиля отбросило на маршрутные автобусы.

Накануне в подмосковном Наро-Фоминске рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате погиб водитель легковой машины, шесть человек получили травмы. По данным источника «360», водитель Mercedes был пьян и уходил от погони экипажа ГИБДД.