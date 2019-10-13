Две крупные аварии произошли в подмосковной Кашире. Погибли шесть человек

В городском округе Кашира произошло две крупных автоаварии. В первой погиб один человек, во второй — пятеро. Ранения получили 12 человек.

Первое ДТП произошло на 124 километре трассы Кашира — Ненашево, в районе деревни Ледовские Выселки. Вечером в субботу около 17:00 «ГАЗель» выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковыми машинами Dodge и Daewoo Matiz.

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В результате погиб один человек, еще семеро, по предварительным данным, получили травмы различной степени тяжести, сообщили РИА «Новости» в подмосковном главке МВД.

Вторая авария произошла в 00:40 по московскому времени. На 134 километре трассы М6 возле деревни Каменки столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. Жертвами лобового столкновения стали пять человек, в том числе ребенок. Еще пятеро получили травмы, среди них двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. Обстоятельства аварии устанавливаются.