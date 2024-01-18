Происшествия 18 января 2024, 16:45 Две компании устроили драку со стрельбой на проспекте Дружбы в Курске МВД: в Курске задержали участников драки со стрельбой из ружья

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Драка со стрельбой произошла на проспекте Дружбы в Курске. В обстоятельствах потасовки теперь разбираются сотрудники полиции, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, ссора возникла между двумя компаниями. Вскоре словесный конфликт перерос в драку.

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Часть участников побоища в какой-то момент начала отступать к подъезду одного их домов, но их оппоненты продолжили преследовать их.

В результате один из мужчин сбегал домой и вынес ружье, чтобы отпугнуть компанию от подъезда. Когда он вышел на улицу, молодой человек, который поджидал у дома вместе с приятелями, схватил ствол ружья, пытаясь вырвать его из рук.

«Но оружие оказалось заряжено и произошел случайный выстрел, попавший в подъездную дверь», — пояснили в МВД.

Стрелка и других участников драки оперативно задержали сотрудники полиции совместно с Росгвардией. Ружье изъяли. Выяснилось, что его хозяин хранил его у себя на законных основаниях.

Несмотря на это, разрешение на хранение аннулировали, а конфискованное ружье и патроны к нему утилизировали. Проверка в отношении его владельца продолжается. Решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве.