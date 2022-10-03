Две иномарки загорелись в Петродворцовом районе Петербурга | 360°

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Две иномарки загорелись в Петродворцовом районе Петербурга

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Два автомобиля Jaguar и Mercedes загорелись ночью 3 октября в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом написало издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что у дома № 16 на улице Федюнинского у автомобиля Jaguar горят все легковоспламеняющиеся части, а у припаркованной рядом машины Mercedes оплавилось крыло.

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Спустя 25 минут пожарным удалось ликвидировать огонь. Всего в тушении участвовали 10 человек.

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