Две иномарки загорелись в Красногвардейском районе Петербурга

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга оперативным службам МЧС удалось потушить горящие иномарки менее чем за 30 минут. Об этом написали «Невские новости».

По информации регионального МЧС, сигнал о возгорании автомобилей Ford и Chevrolet поступил в ведомство 11 июля в 22:29. Уже в 22:47 огонь был локализован.

В тушении участвовали десять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.