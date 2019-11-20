Две иномарки, ВАЗ и троллейбус столкнулись в Петербурге

19 ноября на улице Кантемировской в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками столкновения стали автомобили Suzuki, Kia и ВАЗ, а также троллейбус.

Водитель Suzuki 1992 года рождения получил травмы средней степени тяжести, сообщил портал «Дни.ру».

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.