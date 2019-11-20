Две иномарки, ВАЗ и троллейбус столкнулись в Петербурге
Четыре транспортных средства столкнулись в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Один из водителей получил травмы, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
19 ноября на улице Кантемировской в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками столкновения стали автомобили Suzuki, Kia и ВАЗ, а также троллейбус.
Водитель Suzuki 1992 года рождения получил травмы средней степени тяжести, сообщил портал «Дни.ру».
Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.