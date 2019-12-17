17 декабря 2019, 14:40
Две иномарки столкнулись в Уфе. Пострадал один человек
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием иномарок Pontiac Vibe и Toyota Land Cruiser, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, авария произошла в Уфе на проспекте Салавата Юлаева. По предварительной информации, из-за затора Pontiac Vibe стоял на проезжей части. Он столкнулся с Toyota Land Cruiser, который двигался в попутном направлении. В результате травмы получил 33-летний пассажир. Ему потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.