Происшествия 27 июня 2023, 17:05 Две иномарки столкнулись в центре Волгограда

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ДТП произошло на пересечении Первой Продольной и улицы Краснознаменской в Волгограде. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария случилась в ночь на 27 июня. Водитель KIA повернул налево вопреки сигналу светофора и врезался в Mercedes. Из-за удара вторую машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Mazda.

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В результате аварии пострадали пассажиры KIA — женщина и 14-летняя девочка. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.