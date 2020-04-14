Две иномарки столкнулись в центре Краснодара

По данным издания, авария произошла на пересечении улиц Чапаева и Красной. Водитель Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора, в него врезался Volkswagen, который перевернулся на крышу после столкновения. Его пассажирка пострадала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.