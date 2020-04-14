14 апреля 2020, 20:11
Две иномарки столкнулись в центре Краснодара
В Краснодаре зафиксировано ДТП с участием двух иномарок, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авария произошла на пересечении улиц Чапаева и Красной. Водитель Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора, в него врезался Volkswagen, который перевернулся на крышу после столкновения. Его пассажирка пострадала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.