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    25 марта 2022, 13:57

    Две иномарки столкнулись в Томской области. Семь человек пострадали

    Арина Бобкова

    Серьезное ДТП произошло на трассе Томск - Каргала - Колпашево в Томской области. Там столкнулись две иномарки — Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на региональное управление МВД России.

    Ситуация произошла утром 25 марта. Volkswagen вылетел на встречку, где столкнулся со вторым автомобилем.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

    На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.