25 марта 2022, 13:57
Две иномарки столкнулись в Томской области. Семь человек пострадали
Серьезное ДТП произошло на трассе Томск - Каргала - Колпашево в Томской области. Там столкнулись две иномарки — Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на региональное управление МВД России.
Ситуация произошла утром 25 марта. Volkswagen вылетел на встречку, где столкнулся со вторым автомобилем.
«В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.