Две иномарки столкнулись в Томской области. Семь человек пострадали

Серьезное ДТП произошло на трассе Томск - Каргала - Колпашево в Томской области. Там столкнулись две иномарки — Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Ситуация произошла утром 25 марта. Volkswagen вылетел на встречку, где столкнулся со вторым автомобилем.

«В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.