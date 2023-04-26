Происшествия 26 апреля 2023, 23:59 Две иномарки столкнулись в Самарской области. Есть пострадавший

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ДТП произошло в Красноглинском районе Самарской области 25 апреля. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

В 15-м квартале поселка Мехзавод водитель Renault Logan попытался повернуть налево на перекрестке. Однако мужчине не уступил дорогу 24-летнему водителю на Ford Focus. В результате машины столкнулись. Пассажир первого автомобиля получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.