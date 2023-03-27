27 марта 2023, 16:21
Две иномарки столкнулись в Ростовской области. Есть пострадавшие
ДТП с участием автомобилей Kia Cerato и Hyundai Accent произошло накануне в городе Волгодонск Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службе ГИБДД по региону.
Авария случилась в воскресенье, 26 марта, на улице Морской. Водитель Kia Cerato не занял крайнее левое положение во время разворота, что привело к столкновению с Hyundai Accent.
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Медики доставили в больницу двух водителей, а также 45-летнего пассажира Kia. В настоящий момент правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося.
ДТП
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