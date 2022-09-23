Две иномарки столкнулись в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Две иномарки столкнулись в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух иномарок. Об этом сообщил «Царьград».

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ДТП случилось в минувшую среду на Рабочей площади. Столкнулись легковушки Daewoo Nexia и Kia Soul. В результате пострадал 21-летний молодой человек, который управлял первой иномаркой. Обстоятельства случившегося выясняются.

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