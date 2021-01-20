20 января 2021, 17:24
Две иномарки столкнулись в Петербурге. Один человек пострадал
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием двух иномарок, в результате которого один человек получил травмы. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, авария произошла на перекрестке Курской улицы и Лиговского проспекта. По словам свидетелей, при развороте водитель BMW не смог разъехаться с Hyundai Solaris, который двигался по встречке. В результате последний сбил пешехода и вписался в здание. Пострадавшего доставили в больницу.