Две иномарки столкнулись в Петербурге. Один человек пострадал

По данным издания, авария произошла на перекрестке Курской улицы и Лиговского проспекта. По словам свидетелей, при развороте водитель BMW не смог разъехаться с Hyundai Solaris, который двигался по встречке. В результате последний сбил пешехода и вписался в здание. Пострадавшего доставили в больницу.