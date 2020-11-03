Две иномарки столкнулись в Петербурге

По данным издания, авария произошла на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы. «Петербургский дневник» рассказал, что водитель KIA Ceed вписался в Renault Kaptur, который совершал поворот налево. Неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате столкновения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.