03 ноября 2020, 18:13
Две иномарки столкнулись в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарки KIA Ceed и каршерингового авто Renault Kaptur. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, авария произошла на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы. «Петербургский дневник» рассказал, что водитель KIA Ceed вписался в Renault Kaptur, который совершал поворот налево. Неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате столкновения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.