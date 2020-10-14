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    14 октября 2020, 18:07

    Две иномарки столкнулись в Пензе

    Артур Блянихов

    В Пензе зафиксировано ДТП с участием двух иномарок Renault Logan, передает ИА «Пенза-Пресс».

    Пользователи соцсетей рассказали, что авария произошла на улице 40 лет Октября в сторону Окружной. В результате столкновения у одного авто повредилось правое крыло, у другого — капот.

    «Таксиста занесло, видимо, скорость была хорошая и решил проскочить светофор. Вот итог», — поделились очевидцы.

    Отмечается, что официально факт ДТП пока не подтвержден.