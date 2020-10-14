Две иномарки столкнулись в Пензе

Пользователи соцсетей рассказали, что авария произошла на улице 40 лет Октября в сторону Окружной. В результате столкновения у одного авто повредилось правое крыло, у другого — капот.

«Таксиста занесло, видимо, скорость была хорошая и решил проскочить светофор. Вот итог», — поделились очевидцы.

Отмечается, что официально факт ДТП пока не подтвержден.