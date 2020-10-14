14 октября 2020, 18:07
Две иномарки столкнулись в Пензе
В Пензе зафиксировано ДТП с участием двух иномарок Renault Logan, передает ИА «Пенза-Пресс».
Пользователи соцсетей рассказали, что авария произошла на улице 40 лет Октября в сторону Окружной. В результате столкновения у одного авто повредилось правое крыло, у другого — капот.
«Таксиста занесло, видимо, скорость была хорошая и решил проскочить светофор. Вот итог», — поделились очевидцы.
Отмечается, что официально факт ДТП пока не подтвержден.