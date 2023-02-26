Происшествия 26 февраля 2023, 02:33 Две иномарки столкнулись в Мордовии, четыре человека погибли Четыре человека в Мордовии погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей

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Иномарки Kia Carnival и Volkswagen Passat столкнулись в Атюрьевском районе Мордовии. В результате аварии четыре человека, включая двоих детей, погибли, сообщили в Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, после столкновения Volkswagen загорелся. Находящиеся в автомобиле водитель и двое пассажиров погибли. Водитель и трое детей, которые были в салоне Kia, получили ранения. Скорая срочно доставила пострадавших в Торбеевскую ЦРБ.

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Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Позднее стало известно, что один ребенок скончался в больнице. Прокуратура Мордовии инициировала проверку о безопасности дорожного движения. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, что водитель внедорожника сбил 86-летнюю жительницу Петербурга. Женщина скончалась от полученных травм.