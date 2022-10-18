Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 19:13 Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге случилось ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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Авария произошла около одного из домов на улице Шефской. 23-летняя автоледи за рулем Mitsubishi Lancer не уступила дорогу Audi Q5 и допустила столкновение. В итоге девушка и ее трехлетняя дочь, которая находилась в салоне машины на тот момент, получили травмы и попали в больницу.