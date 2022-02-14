Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге. Есть погибшие

В понедельник, 14 февраля, в Екатеринбурге на улице Лучистой случилась серьезная авария. На выезде из Солнечного на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу столкнулись две иномарки. Из-за лобового столкновения BMW и Chevrolet один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщает tagilcity.ru, очевидцы смертельного ДТП вызвали скорую помощь, сотрудников Госавтоинспекции и МЧС.

Е1 со ссылкой на информацию, поступившую от одного из очевидцев, уточнил, что сейчас на месте ведется ликвидация последствий происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют все подробности случившегося.