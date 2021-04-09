Две иномарки столкнулись в Челябинской области

Накануне в Челябинской области случилось ДТП с участием двух легковушек, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное ГИБДД.

По данным издания, авария произошла на 99-м километре дороги Челябинск — Троицк. По предварительной информации, 48-летняя автоледи за рулем Peugeot 206 не смола справиться с управлением и вылетела на встречку, где вписалась в Renault Logan. Оба водителя погибли.

«В автомобиле Peugeot находился несовершеннолетний пассажир, мальчик шести лет, который получил телесные повреждения, госпитализирован», — уточнили в ГИБДД.