Происшествия 17 февраля 2023, 15:21 Две иномарки столкнулись на встречной полосе в Татарстане

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Серьезное ДТП произошло на трассе М-7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана. Столкнулись две иномарки. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции по региону.

Авария случилась накануне, 16 февраля, на 1087 километре автодороги. Водитель Mitsubishi, проигнорировав знак «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Ford.

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В результате 33-летний водитель японской машины погиб на месте происшествия. Выяснилось, что мужчина не был пристегнут. Второй водитель получил травмы.

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