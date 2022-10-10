Две иномарки столкнулись на встречной полосе на Кубани. Есть погибшие | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Две иномарки столкнулись на встречной полосе на Кубани. Есть погибшие

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Гулькевичском районе Кубани, неподалеку от хутора Духовской. Там на встречной полосе столкнулись две машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

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Ситуация произошла 9 октября. Водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Nissan Note. В результате столкновения 51-летний и 52-летний водители получили серьезные травмы. Они погибли до приезда скорой помощи.

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