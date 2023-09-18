Эксклюзив 18 сентября 2023, 21:26 Две иномарки столкнулись на Симферопольском шоссе в Москве Источник «360»: в поселении Воскресенском в Москве столкнулись две иномарки Freepik

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На Симферопольском шоссе в Москве произошло лобовое столкновение автомобилей Škoda Octavia и Kia Spectra. Подробности ДТП рассказал источник «360».

Авария с участием двух иномарок произошла в поселении Воскресенское в Залинейном переулке. Лоб в лоб столкнулись Škoda Octavia и Kia Spectra. Пассажирка первой машины пострадала, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

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По информации источника, на место ДТП выехал автомобиль медицины катастроф, кареты скорой помощи и ДПС. Перекрыты две полосы шоссе в сторону Москвы.

В этот же день на Пятницком шоссе отечественный автомобиль насмерть сбил лося. По предварительной информации, водитель сильно пострадал и мог погибнуть — машина получила сильные повреждения.