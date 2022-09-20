Две иномарки столкнулись на перекрестке в Ростовской области | 360°

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Две иномарки столкнулись на перекрестке в Ростовской области

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Автомобильная авария произошла в Цимлянске Ростовской области. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по Ростовской области.

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Авария случилась в воскресенье, 18 сентября, на улице Советской неподалеку от дома № 19. Водитель Hyundai Accent отказался уступать дорогу машине Kia на нерегулируемом перекрестке, из-за чего и произошло столкновение. В результате оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Врачи доставили их в медицинское учреждение.

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