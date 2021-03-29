Две иномарки столкнулись на Литейном в Санкт-Петербурге

ДТП случилось 29 марта в Центральном районе Санкт-Петербурга. В аварию попали два автоомобиля-иномарки: Kia и Hyundai. Столкновение произошло на перекрестке Литейного проспекта и улицы Некрасова.

Две легковые машины ехали в одном направлении. После столкновения иномарки развернуло, один из автомобилей лишился бампера, об этом рассказали «Невские новости».

Сообщается также, что обломки машин разбросало вдоль улицы. Также отмечается, что ДТП попало на камеры уличного наблюдения. Выясняются подробности произошедшего. Данных о пострадавших нет.