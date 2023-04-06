Происшествия 06 апреля 2023, 22:39 Две иномарки столкнулись на федеральной трассе в Калмыкии. Есть погибшие

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ДТП произошло на федеральной трассе в Калмыкии. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные республиканского МВД России.

Авария случилась на 256 километре федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Там столкнулись иномарки Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Solaris. В результате погибли водитель и пассажир Hyundai. Также в медицинское учреждение доставили водителя и пассажира Toyota, написали Nation News.